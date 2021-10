Tom Cruise: sem perdão nas redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 15 out 2021, 20h03 - Publicado em 17 out 2021, 09h00

Por Cleo Guimarães Atualizado em 15 out 2021, 20h03 - Publicado em 17 out 2021, 09h00

Ultraeconômico nas aparições públicas, o ator Tom Cruise, 59 anos, não teve outra saída: sorriu, acenou e tirou selfies ao ser identificado na arquibancada de um jogo de beisebol em Los Angeles. Apesar da simpatia, as redes sociais não perdoaram: todos os comentários se concentraram no rosto inchado como nunca se viu, sem uma ruga para contar a história.

As especulações vão de excesso de preenchimentos a cirurgia plástica completa, do pescoço à testa. Seja o que for, é bom que não atrase ainda mais as filmagens de Missão: Impossível 7. Depois de parar durante meses por causa da pandemia e, de novo, em junho devido a um caso de Covid no set, o filme tem estreia prevista para maio de 2022.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2021, edição nº 2760