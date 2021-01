Tom Brady alcança o patamar das lendas do futebol americano

No Brasil, ele pode ser só o marido de Gisele Bündchen, mas nos Estados Unidos Tom Brady acaba de alcançar o patamar das lendas do futebol americano. Aos 43 anos, um vovô no campo, ele trocou o New England Patriots, time de primeira linha, pelo Tampa Bay Buccaneers, uma daquelas equipes que, no Brasileirão, estariam na zona do rebaixamento. Pois bem: em 7 de fevereiro, Brady e o Buccaneers disputam com o Kansas City Chiefs o Super Bowl, esperadíssima final do campeonato. Será o décimo da carreira dele, um recorde no esporte. Das dez, ganhou seis.

Publicado em VEJA de 3 de fevereiro de 2021, edição nº 2723