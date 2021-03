Taylor Swift dá puxão de orelha na Netflix

Artista boa de briga, do tipo que se empenha em causas sociais, troca desaforos com desafetos e entrega os defeitos dos ex em transparentes canções, Taylor Swift, 31 anos, não ia deixar passar a chance de puxar a orelha da Netflix pelo que entendeu como insulto ao gênero feminino. O alvo da fúria swiftiana foi um diálogo no recém-lançado seriado Ginny & Georgia, em que as duas personagens discutem relacionamentos. A certa altura, Ginny critica Georgia: “Você descarta homens mais rápido do que Taylor Swift”. Pra quê? A cantora foi ao Twitter e desancou a “degradante” comparação. “2010 ligou para pedir de volta sua piada sem graça e profundamente sexista”, escreveu. A Netflix não comentou.

Publicado em VEJA de 10 de março de 2021, edição nº 2728