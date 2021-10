‘Arma secreta’ de Joe Biden, Stacey Abrams lança livros no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2021, 20h55 - Publicado em 28 out 2021, 09h30

Por Cleo Guimarães Atualizado em 27 out 2021, 20h55 - Publicado em 28 out 2021, 09h30

Alvo da fúria de Donald Trump por seu ativismo pela transparência nas eleições americanas e autora de um manual que serviu como estratégia de campanha de Joe Biden, Stacey Abrams terá sua obra literária lançada no Brasil pela Editora Nacional.

“Você pode fazer a diferença: como construir o futuro e promover mudanças reais” – o primeiro entre os seis lançamentos previstos da escritora, militante e ex-congressista norte-americana – terá prefácio escrito pela apresentadora Maju Coutinho. O livro combina as memórias de sua trajetória com reflexões sobre a realidade de mulheres e pessoas não brancas nos Estados Unidos. Na sequência, virão os títulos: Our Time Is Now, While Justice Sleeps, Power of Persuasion, Art Of Desire e Rules Of Engagement.

Popular nas redes, com 2 milhões de seguidores no Instagram, Stacey fez forte campanha para que os eleitores da Geórgia não deixassem de ir às urnas e foi considerada a “arma secreta” da vitória democrata no estado.

Ela tem o apoio e a admiração de artistas como Cher, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo (que a classificou como “uma verdadeira super-heroína”), John Legend, Ariana Grande e Alicia Keys. “Quando vamos erguer uma estátua para ela?”, propôs a jogadora de futebol da seleção dos Estados Unidos Megan Rapinoe.