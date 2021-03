Ricardo Teixeira está abrindo o baú das revelações

Banido do futebol pela Fifa por corrupção e acusado pelo Departamento de Justiça americano de ter recebido suborno para votar no Catar (e contra os Estados Unidos) como sede da Copa de 2022, Ricardo Teixeira, 73 anos, ex-presidente da CBF, vai partir para o contra-ataque. Cartola máximo do futebol brasileiro por 23 anos, Teixeira pretende disparar revelações em entrevistas a um documentário inglês sobre os bastidores e a politicagem na cúpula mundial do esporte. No momento, reúne documentos para comprovar as denúncias, que têm como principal alvo outro banido, o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter, um de seus maiores desafetos. A produção será exibida mundo afora em uma plataforma de streaming e está prevista para estrear, isso mesmo, durante a Copa do Catar.

Publicado em VEJA de 24 de março de 2021, edição nº 2730