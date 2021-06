Primeiro senador abertamente homossexual do país ganha homenagem

Primeiro senador abertamente homossexual do país, casado no papel com o fisioterapeuta Rodrigo Groberio, com quem tem os filhos Gabriel, 7, e Mariana, 2, Fabiano Contarato (Rede-­ES), ex-delegado de polícia de 54 anos, emocionou-­se ao saber que se encontra entre os homenageados no livro 50 LGBTQ+ Incríveis, da pesquisadora Débora Thomé. Está lá no seu verbete: “Delegado de pulso firme e defensor dos direitos humanos”. “Cresci ouvindo a clássica pergunta ‘Cadê a namorada?’. Fui cobrado além do normal e sofri muito, como toda a população LGBT do país”, ressalta o político, atualmente uma das vozes mais atuantes na CPI da Covid. Também fazem parte da seleção a jogadora Marta, Cássia Eller, João do Rio, Cazuza, Madame Satã e Laerte, entre outros. Maria Bethânia ficou de fora — não por vontade de Débora: “Tentei de todas as maneiras entrar em contato com ela, mas fui ignorada”.

Publicado em VEJA de 16 de junho de 2021, edição nº 2742