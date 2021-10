A primeira vez de Maria Bethânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 5 out 2021, 15h20 - Publicado em 6 out 2021, 08h00

Por Cleo Guimarães Atualizado em 5 out 2021, 15h20 - Publicado em 6 out 2021, 08h00

Maria Bethânia completou 56 anos de carreira em 2021 sem nunca ter atrelado seu nome comercialmente a marca alguma – mas sempre há uma primeira vez. Ela é a nova garota-propaganda de uma plataforma de investimentos e estrelará uma campanha voltada para os clientes de alta renda da empresa. “Reputação” é o mote do filme de 30 segundos já gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e previsto para ir ao ar ainda este ano na TV fechada, nas mídias sociais, e também numa versão para veículos impressos.

A campanha foi criada pela agência África para a Vinci Partners e, segundo VEJA apurou, o nome de Chico Buarque chegou a ser cogitado nas primeiras reuniões para definir quem seria convidado a protagonizar o anúncio. Por ser militante de esquerda, houve o temor de que sua imagem causasse rejeição entre os clientes da gestora de recursos, uma das maiores do país. “Num momento de polarização política como o de agora, o fato de ela ser ‘mais contida’ em seu posicionamento foi preponderante para a escolha”, diz um dos profissionais envolvidos na produção.

De acordo com fontes do mercado publicitário, Bethânia, 75 anos, recebeu entre 1,5 milhão e 2,5 milhões de reais pelo trabalho. Os principais concorrentes da Vinci apostaram em estrelas do universo pop jovem como Isis Valverde, Marina Ruy Barbosa, Anitta e Gisele Bündchen para protagonizar suas campanhas mais recentes.