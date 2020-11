“Papai estaria orgulhoso”, diz Bebel Gilberto sobre indicação ao Grammy

Bebel Gilberto fala sobre a indicação ao Grammy na categoria melhor álbum global.

Esta é a sua quarta indicação ao prêmio. Como recebeu a notícia? Eu estava fazendo ginástica e um amigo me ligou. Não acreditei, o disco Agora foi o meu primeiro em seis anos. A ficha caiu aos poucos. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo.

João Gilberto, seu pai, ganhou o Grammy em 2001, com João Voz e Violão, na mesma categoria. O que ele acharia dessa indicação? Papai estaria muito, muito orgulhoso. Com certeza estaria na torcida para que eu ganhe.

Qual é a importância de o Brasil ser lembrado no principal prêmio da música? Nossa música tem ganhado espaço lá fora por ser melódica, sexy e linda. Sinto orgulho de fazer parte desse movimento. E fico feliz com artistas, como a Anitta, que estão fazendo carreira internacional.

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715