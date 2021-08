Paolla Oliveira: tudo pelo namorado

Depois de passar o último Carnaval à míngua, com os desfiles cancelados pós-coronavírus, as escolas do Grupo Especial do Rio começam a escalar nomes para ocupar postos da alta hierarquia do samba em 2022 — e é aí que entra Paolla Oliveira, 39 anos, que acaba de acertar seu retorno como rainha de bateria da Grande Rio. Ela concorrerá por holofotes e cliques com Sabrina Sato, outra que reinará à frente dos batuques na grande passarela. “Agora é certeza, vou voltar para a minha escola do coração”, anuncia Paolla, que, ninguém se espante, poderá ser vista ainda na apresentação da concorrente Portela, onde seu namorado, Diogo Nogueira, já compôs. Não é traição. “Foi a primeira agremiação em que saí no Rio, e é a que o Diogo ama. Vai ser um prazer prestigiar”, derrama-se a atriz.

Publicado em VEJA de 1 de setembro de 2021, edição nº 2753