O ator brasileiro que agora faz parte do elenco da série ‘Elite’

Três testes, uma reunião e pronto: o ator brasileiro André Lamoglia, de 23 anos, foi integrado ao elenco da quinta temporada de Elite, série espanhola de sucesso mundial que se passa em um colégio e mistura drama teen com suspense. “Eu tinha consciência da força da série, mas a repercussão foi maior do que eu podia imaginar”, diz André. Nascido e criado no Rio de Janeiro, ele se transferiu — sozinho — para Madri em janeiro, grava todos os diálogos em espanhol e ainda precisou encarar rígidos protocolos no dia a dia e no estúdio, por causa da pandemia que ainda grassa na Espanha. Sem grandes traumas, afirma: “Eu geralmente me adapto bem a outras cidades e culturas”. A estreia na Netflix demora um pouco: a quarta temporada de Elite está prevista para começar neste semestre.

Publicado em VEJA de 17 de março de 2021, edição nº 2729