“Na rua você precisa conquistar seu espaço”, diz dupla Yoùn

A dupla formada por Gian Pedro e Shuna, batizada de Yoùn, cujo significado em haitiano é “Um só”, se apresentava na estação de trem Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Os “shows” com a mistura de pop e soul rendiam em torno de 300 reais por dia. “Na rua você precisa conquistar seu espaço”, diz Shuna. Esses tempos de dureza devem ficar para trás com a ajuda de Lázaro Ramos. Depois que o ator global postou uma música deles no Instagram, os amigos passaram de 1 milhão de visualizações no YouTube — número que se repetiu no Spotify, nas vezes que a canção Meu Grande Amor já foi reproduzida na plataforma. “Aos poucos, estamos conquistando o mundo”, exulta Gian.

Publicado em VEJA de 25 de novembro de 2020, edição nº 2714