Mesmo vacinada, Fernanda Montenegro seguirá isolada

Vazio desde meados de 2020, o apartamento da atriz Fernanda Montenegro em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, assim permanecerá até que todos os adultos da família — todos mesmo — estejam imunizados contra a Covid-19. Isolada há oito meses na região serrana do estado com os filhos Cláudio e Fernanda Torres, o genro Andrucha Waddington e os netos Joaquim, Antonio e Davi, Fernandona, 91 anos, acaba de tomar a segunda dose da vacina, mas nem pensa em voltar ao convívio com os demais seres humanos da porteira para fora do sítio onde cumprem, juntinhos, a quarentena. “É muito difícil ter medo dos outros”, diz Fernanda filha. “Mas uma das lições que essa desgraça humana nos trouxe é que, se não estiverem todos protegidos, ninguém estará.”

Publicado em VEJA de 5 de maio de 2021, edição nº 2736