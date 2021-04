Matthew Mcconaughey: do cinema para a política

Ainda falta mais de um ano para a eleição e a campanha nem começou, mas há chances concretas de que o Texas, vejam só, venha a ter uma primeira-dama brasileira. Dando um passo à frente na ideia expressa pelo ator texano Matthew Mcconaughey, de 51 anos, de se candidatar a governador do estado — a qual garante estar “considerando seriamente”, segundo afirmou em mais de uma entrevista recente —, o jornal Dallas Morning News, em conjunto com um campus da Universidade do Texas, realizou uma pesquisa em que 45% dos eleitores disseram que votariam nele. Outros 33% ficariam com o atual governador, o republicano Greg Abbott, que é candidato à reeleição, e 22% foram de “não sei”. Casado há nove anos com a mineira Camila Alves, 39, com quem tem três filhos, McConaughey não revela partido de preferência — só sabe que anda “pensando muito no próximo capítulo da minha vida”.

Publicado em VEJA de 28 de abril de 2021, edição nº 2735