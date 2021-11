‘Parou!’: Marina Lima interrompe o próprio show para reclamar da banda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marina Lima teve seu dia de Tim Maia e interrompeu por duas vezes o show que fazia neste domingo (31), no Rio, para reclamar do som. Mas, ao contrário do Rei do Soul, não foram os graves, os agudos ou os retornos que a incomodaram. Marina ficou irritada com a falta de entrosamento da banda que a acompanhava – e fez questão de deixar isso claro desde o início da noite, no encerramento do Festival Rock Brasil 40 Anos, no centro da cidade.

“Parou! Parou! Tem um problema aqui”, anunciou, impaciente, nos primeiros acordes de “Criança”. “A gente não teve tempo de ensaiar, alguém entrou antes!”. Silêncio na plateia. E Marina: “Dane-se! Vambora”. Pouco depois, nova interrupção. “É uma loucura, mas sem ensaio vai fazer o quê?”, disse a cantora, olhando sério para o baterista. “Vamos com calma que vai”, pediu. Os músicos ficaram constrangidos, houve um clima pesado em alguns momentos, mas no fim deu tudo certo: a tensa apresentação foi bastante aplaudida pelo público.