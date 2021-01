Mariana Weickert volta ao trabalho como “repórter de vivências”

Depois de ficar isolada por quase um ano e ainda testar positivo para Covid-19 na 38ª semana de gestação do segundo filho, a apresentadora Mariana Weickert, 38 anos, voltou ao trabalho como “repórter de vivências” do Domingo Espetacular e, aos poucos, vai se reacostumando com as pautas pouco convencionais: recentemente, subiu em um andaime de 30 metros (o equivalente a um prédio de dez andares) ao lado do grafiteiro Kobra. Só não estava preparada para o ambiente fora de casa. “Foi assustador deparar com a realidade. Achei que as pessoas estariam mais empáticas, e o que vi foi uma total irresponsabilidade”, critica. Em tempo: Felipe, de 6 meses, fez cinco testes, todos negativos.

Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721