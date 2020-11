Mariana Rios: pensamento positivo, barriga negativa

Mariana Rios afirma que desde os 8 anos conhece o poder do pensamento positivo. “Eu usava essa força para conseguir o que queria”, explica a atriz e cantora de 35 anos. E como isso rendeu frutos: Mariana explodiu na Globo em 2007, como estrelinha cantante de Malhação, fez novelas de sucesso (como a recém-reprisada Totalmente Demais) e atacou de repórter nas gincanas musicais The Voice e Popstar. Hoje fora da Globo, ela virou apresentadora de um reality show sertanejo no YouTube. E eis que se lança como autora de autoajuda. No livro Basta Sentir, compartilha seu método pessoal para alcançar os sonhos. Ela resume a receita: “Nosso corpo é feito de energias. O que você pensa e fala tem um poder muito grande. O que você sente tem um poder maior ainda. Aquela alegria de realizar algo grande dá formiguinhas no estômago”. Se esse método tem algo a ver com sua notável barriguinha negativa, é claro que funciona.

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712