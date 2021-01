Longe do tumulto nos EUA, Obama passa férias no Havaí

Enquanto Washington pegava fogo, quase literalmente, nos últimas dias de Donald Trump, do outro lado do país o ex-presidente Barack Obama, 59 anos, passava o começo do ano com a família no Havaí, estado onde nasceu (evidentemente a turma que invadiu o Congresso americano não acredita nisso). Embora tenha o golfe como esporte preferencial e seja fã de basquete, o passatempo havaiano de Obama foi praticar stand up paddle no mar, apenas de bermuda e um sorriso repleto de bons motivos. Além da forma física de dar inveja a outros ex-ocupantes da Casa Branca, ele celebra a vitória democrata na eleição presidencial e o sucesso na sua principal ocupação atual — ficar cada vez mais milionário com palestras e livros.

Publicado em VEJA de 13 de janeiro de 2021, edição nº 2720