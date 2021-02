Larissa Manoela dá queixa na polícia por auxílio emergencial indevido

Contratada a peso de ouro pela Globo, com trabalhos na Netflix e campanhas publicitárias a rodo, convenhamos que a atriz Larissa Manoela, 20 anos, não tem perfil para integrar o programa federal de auxílio emergencial. No entanto, seu nome apareceu entre os cadastrados, ou seja: alguém se fez passar por ela, entrou na lista e recebeu o benefício. Indignada, Larissa pediu a abertura de um inquérito na Polícia Federal para que os autores da fraude sejam identificados e processados por apropriação indébita, estelionato e falsidade ideológica. “Alguém que precisava desse auxílio pode não ter recebido por causa do golpe. Sei que minha voz tem alcance. Não podia não fazer nada”, esbraveja, muito adulta.

Publicado em VEJA de 10 de fevereiro de 2021, edição nº 2724