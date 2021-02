Johnny Depp resolve reforçar o caixa e coloca vilarejo à venda

Depois de perder 1) um processo milionário contra um tabloide — e, de quebra, ver tapas, pontapés e insultos contra a ex-mulher Amber Heard detalhados no tribunal de Londres; 2) uma verdadeira fortuna no divórcio; 3) e, por causa da fama de mau, a boquinha nas franquias Piratas do Caribe e Animais Fantásticos, o ator Johnny Depp, 57 anos, resolveu reforçar o caixa. Para tanto, pôs à venda, por 55 milhões de dólares, uma propriedade na França que equivale a um pequeno vilarejo: casa principal, mais sete casinhas menores, uma igreja (transformada em acomodação para visitas — o confessionário virou guarda-­roupa) e um restaurante, entre outras construções. Da lista de bens do ator espalhados pelo mundo, ainda constam uma ilha nas Bahamas, um château e várias coberturas em Los Angeles. Sem teto, pelo menos, ele não vai ficar.

Publicado em VEJA de 3 de março de 2021, edição nº 2727