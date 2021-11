A Globo que se cuide com Grazi Massafera

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é propriamente uma surpresa — em julho, ela já havia atiçado as redes com um cifrado “Vou sair em breve”. Saiu: o contrato de Grazi Massafera não foi renovado pela Globo — mais um da longuíssima lista de famosos dispensados. Elegante, Grazi, 39 anos, publicou um texto agradecendo os dezesseis anos no elenco da casa e partiu para outra: reuniu-se com a produtora que vendeu os direitos de Dona Beija à HBO MAX e saiu de lá com tudo encaminhado para ser a protagonista de uma das mais badaladas telesséries (novelas mais curtas) que a plataforma vai lançar.

Demissão: o que Camila Queiroz fez para irritar tanto a Globo

A Globo, aliás, que se cuide. Na trama original, de 1986, as cenas de Maitê Proença, a Beija de então, toda nua andando a cavalo e tomando banhos de cachoeira no interior de Minas Gerais levantaram às alturas o ibope da finada TV Manchete.

Publicado em VEJA de 24 de novembro de 2021, edição nº 2765