Giovanna Ewbank: agora, só papo de mãe

A apresentadora Giovanna Ewbank, 34 anos, já era celebridade no YouTube, entrevistando pessoas e falando de tudo um pouco, quando interrompeu o programa para, em plena pandemia, ter o filho Zyan, nascido em julho de 2020 e que faz companhia aos dois mais velhos, Títi e Bless, adotados no Malaui. Ao reativar agora seu canal, onde contabiliza 4,6 milhões de seguidores, Giovanna optou por um tema único: passou oito minutos falando sobre o parto. O vídeo ficou três dias na posição de mais visto na plataforma, virou assunto mais comentado no Twitter e ostenta mais de 1 milhão de visualizações. “Vou falar muito sobre gravidez, amamentação, cuidados com bebês. Afinal, é o que eu mais vivo no momento”, diz, entre risos. Que ninguém se engane, porém: o vídeo de uma nota só reflete uma fase e a mulher do ator Bruno Gagliasso tem interesses variados. “Sou muito atenta aos acontecimentos mundiais”, garante.

Publicado em VEJA de 3 de março de 2021, edição nº 2727