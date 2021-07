Fraternos campeões: os irmãos Uta e Hifumi Abe brilham em Tóquio

Na terra onde o judô nasceu, dois japoneses com o mesmo sobrenome brilharam no primeiro dia de competição do esporte nos Jogos de Tóquio. Em sua estreia olímpica, Uta Abe, 21 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria 52 quilos. Poucas horas depois, foi a vez de seu irmão Hifumi Abe, 23, exibir a mesma medalha no pódio dos 66 quilos. “É o dia mais feliz da minha vida”, disse ele, rindo à toa, enquanto a irmã gritava e aplaudia na arquibancada. Bem menos felizes estavam os brasileiros vencidos pela mestria dos irmãos judocas. Para chegar aonde chegou, Uta, que define seu estilo como sendo “70% influenciado pelo meu irmão”, aplicou um ippon em Larissa Pimenta. Hifumi repetiu o golpe em Daniel Cargnin — que mesmo assim terminou em excelente e nobre terceiro lugar.

Publicado em VEJA de 4 de agosto de 2021, edição nº 2749