Filha mais velha de Alec Baldwin usa roupa coberta de sangue em Halloween

Filha de Alec Baldwin e Kim Basinger, Ireland Baldwin, de 26 anos, deixou em choque alguns de seus seguidores ao postar uma foto em que aparece fantasiada para o Halloween. Ela surge nas imagens ao lado do namorado, o músico RAC, vestida como uma colegial sexy – com sangue falso escorrendo do olho esquerdo e pingando nos seios e na blusa amarrada.

O rapaz não economizou no sangue falso jogado sobre a camisa, numa mórbida semelhança com a foto que Alec havia compartilhado em suas redes dias antes do acidente no set do filme Rust, no qual matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins. A imagem, que você vê abaixo, foi excluída pelo ator depois da tragédia.

A julgar pela legenda que escreveu, Ireland não viu problema algum em aparecer ensanguentada para seus quase 700 mil seguidores enquanto ainda estão sendo investigadas as circunstâncias da morte causada pela arma empunhada por seu pai. “Não pensamos que íamos comemorar, mas encontramos alguns trajes antigos e sangue, comemos comida muito boa, bebemos tequila, recebemos amigos, assistimos a um filme de terror… Como foi seu Halloween?”.

Paris Hilton curtiu. Mas foi exceção. “Há um bilhão de outras fantasias de Halloween possíveis. Também existe a opção de não postar esta porcaria”, escreveu um seguidor. As reações variaram entre a incredulidade (“É muito sem noção”) e a revolta. “Por queeeee?? Onde está a compaixão??? Uma mulher está morta !! E quem causou a morte foi o seu pai. Se ele foi ou não o culpado, ainda não sabemos, mas mostre ALGUM respeito!”, exasperou-se outro internauta.