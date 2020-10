“É oficial: Eu cresci”, informa Larissa Manoela

Aos 19 anos, com contrato de fazer inveja a atrizes experientes na Globo e um lucrativo acordo com a Netflix, a eterna Maria Joaquina deseja sair do rótulo de estrelinha infantil. “Não quero chocar ninguém com meu crescimento. Sei que é difícil para quem me via na TV entender, mas é o natural do ser humano”, diz Larissa Manoela. O esforço de “adultificação” inclui se deixar fotografar assim, ruiva e empoderada. Mas a transmutação final virá com a mocinha de Além da Ilusão, novela das 6 prevista para 2021. Larissa ainda tem dois longas para estrear na Netflix e um casamento para preparar. Calma, ainda não é o dela: ao lado do namorado, Leo Cidade, a atriz vai estrear em dezembro a peça Os Últimos 5 Anos, em que ambos se casam no palco. “Fiquei nervosa vestida de noiva. Quem sabe daqui a um tempo não pode ser real? Agora é oficial: eu cresci”, informa.

Publicado em VEJA de 21 de outubro de 2020, edição nº 2709