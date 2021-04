Donald Trump e a saudade do palco

Parece pesadelo: em plena recepção de casamento, alguém sobe no palco, pega o microfone e começa a falar coisas desencontradas. Foi exatamente o que fez Donald Trump, 74 anos, em Mar-a-Lago, seu resort cinco-estrelas na Flórida, onde está morando. Vídeos postados por convidados mostram o ex-presidente no palco, de smoking, falando de China, de Irã, de imigrantes, de eleição (que ganhou, claro). A certa altura, ele lança a pergunta: “Estão com saudade de mim?”. Não é a primeira vez que Trump rouba a cena dessa forma — sabe-se de pelo menos outros três casamentos em seus resorts em que entrou sem ser convidado e deu um show­zi­nho particular. Neles, porém, posou com os noivos e disse conhecer a família. Neste agora, pelo jeito, entrou de penetra mesmo. Nada como ter tempo de sobra nas mãos.

Publicado em VEJA de 7 de abril de 2021, edição nº 2732