Direto do Japão, a curiosa história de amor entre a princesa e o plebeu

Atualizado em 29 out 2021, 10h05 - Publicado em 30 out 2021, 10h16

Por Cleo Guimarães Atualizado em 29 out 2021, 10h05 - Publicado em 30 out 2021, 10h16

Para uma princesa, foi sui generis. Mako, 30 anos, sobrinha do imperador Naruhito, do Japão, uniu-se ao advogado Kei Komuro, 29, em um cartório de Tóquio. De lá, o casal seguiu para uma entrevista coletiva em um hotel. E só. Ao se casar com Komuro, Mako abriu mão de todas as funções da casa imperial, a mais antiga do mundo. Dispensou até o dote de 1,4 milhão de dólares.

A corte e boa parte da população, que espera das princesas respeito à tradição, nunca se conformaram com sua escolha e, nos quatro anos de noivado, espalharam boa­tos venenosos e críticas até ao rabo de cavalo que Komuro usou por algum tempo. Na entrevista, Mako agradeceu aos que a apoiaram, “sem se confundir com informações sem sentido”. Komuro tripudiou: “Eu amo Mako. Quero passar a minha vida com ela”. O casal vai morar em Nova York, onde ele trabalha. Sayonara.

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2021, edição nº 2762