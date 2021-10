Chico Buarque passará por cirurgia no feriado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

8 out 2021, 17h55

Por Cleo Guimarães 8 out 2021, 17h55

A tradicional pelada do Politheama, time de Chico Buarque, ficará desfalcada de seu craque a partir da próxima semana. O cantor vai se submeter a uma cirurgia na coluna nesta terça, 12 de outubro, no Rio. Ele sofre de estenose do canal vertebral e passará por um procedimento chamado artrodese.

Traduzindo: o espaço dentro de suas vértebras por onde passa a medula está mais estreito do que o normal. E isso causa dores lancinantes. Por isso, Chico vai se submeter à cirurgia, que consiste na fixação de uma placa com parafusos para estabilizar, manter o alinhamento e o espaço adequado entre as vértebras.

Ele vai ser operado pelo ortopedista Luiz Cláudio Schettino e deve ficar entre 2 e 4 dias internado. O retorno ao campo de futebol (e às práticas esportivas em geral) só deve acontecer depois de quatro meses.