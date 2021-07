Carol Castro: troca de casais no cinema

Aberta a novas experiências em nome da carreira, a atriz Carol Castro, 37 anos, vai aparecer no filme Dois + Dois, com estreia prevista para agosto, como uma pudica garota do tempo em um programa de televisão que, enfastiada com o casamento de dezesseis anos, acaba aderindo à prática da troca de casais — com direito a uma ousada cena de ménage à quatre na companhia do marido, interpretado por Marcelo Serrado. “Fácil não foi”, admite ela. “Mas a abordagem é leve, com tudo muito ensaiado e coreografado como se fosse um balé.” Na vida real, Carol, que já se casou quatro vezes, duas delas de papel passado, bate no peito e garante: bom mesmo é a monogamia — um parceiro de cada vez, pelo tempo que for, até que a chama se apague. “Não que eu critique quem opta pelo casamento aberto, mas não tenho inteligência emocional para isso”, explica.

Publicado em VEJA de 7 de julho de 2021, edição nº 2745