Cantora Simone entra na campanha ‘Dê uma bola de presente para sua filha’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 7 out 2021, 16h42 - Publicado em 8 out 2021, 09h30

Por Cleo Guimarães Atualizado em 7 out 2021, 16h42 - Publicado em 8 out 2021, 09h30

Ex-jogadora profissional de basquete, a cantora Simone cresceu praticando esporte e não se esquece do dia em que, ainda criança, venceu uma competição de velocípede e ganhou como prêmio… um fogãozinho. “Eu queria uma bola. Fiquei decepcionadíssima”, conta. É por essas e outras que ela nem pestanejou ao ser convidada para ser a madrinha da campanha “Uma menina, uma bola, um sonho”, do Grupo Mulheres do Brasil.

As ações começam a ser divulgadas no dia 11 de outubro (quando se comemora o Dia Internacional da Menina, você sabia?) e a ideia é incentivar doações de bolas para mulheres em idade escolar e também como opção de presente no Dia das Crianças – e em qualquer outra data comemorativa. “Dê uma bola para a sua filha!”, pede Simone. Ela, aliás, está em estúdio gravando o primeiro álbum com material inédito em 8 anos. A previsão de lançamento é no começo de 2022.