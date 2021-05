Camila Pitanga: campanha com engajamento

Protagonista da campanha promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2020 para incentivar a participação feminina na disputa das eleições municipais, Camila Pitanga, 43 anos, caiu, definitivamente, nas graças do TSE. O órgão comandado por Luís Roberto Barroso considerou “um sucesso” a participação da atriz e a convidou para repetir a dose — agora em mutirão de combate à violência de gênero na política, tema que Camila considera urgente. “As mulheres precisam estar no poder, mas não a qualquer preço”, diz. A nova campanha será transmitida a partir de junho na TV aberta e nas rádios, com depoimentos reais de vítimas. Atuante desde sempre, Camila, no entanto, descarta a possibilidade de seguir os passos da madrasta, a deputada federal Benedita da Silva. “Não me vejo entrando para a política partidária. Não mesmo”, afirma.

Publicado em VEJA de 12 de maio de 2021, edição nº 2737