Boris Johnson: papai serial

Ele pode se atrapalhar nas decisões políticas, mas, na hora de fazer filhos, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, 57 anos, não nega fogo. Pai de quatro crianças do segundo casamento, de pelo menos uma, talvez duas produções independentes e ainda de um garotinho de 1 ano, Wilfred, com a atual, Carrie Symonds, 33, Johnson anunciou que espera o sétimo (ou oitavo) rebento para a época do Natal. Solidário, o primeiro-ministro decidiu que não vai ingerir nenhuma espécie de bebida alcoólica durante a gravidez de Carrie, o que, no Reino Unido, constitui tremendo sacrifício: lá, a média de consumo por adulto é de quase 10 litros de álcool puro — deduzidos os demais ingredientes do produto — por ano.

Publicado em VEJA de 1 de setembro de 2021, edição nº 2753