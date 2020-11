Blogueira Nati Vozza vende grife por 210 milhões de reais

Ao cursar moda, em 2009, Nati Vozza se dividia entre atualizar seu tímido blog Glam4You e trabalhar como vendedora na poderosa (e hoje extinta) loja de luxo Daslu. A jovem tinha um sonho: criar a própria grife. Em 2016, junto com o então marido, o empresário Antônio Junqueira, abriu sua primeira loja em São Paulo. Foi tiro certeiro: em 2020, a NV deverá faturar 170 milhões de reais. No fim de outubro, o grupo Soma, dono de outras marcas conhecidas, comprou a rede por 210 milhões de reais. “Não queríamos vender, mas aceitamos após fazer as contas”, diz ela. Com 1 milhão de seguidores e só cinco lojas físicas, a influenciadora vende ao país inteiro por meio de sua plataforma digital. Nati e Antônio terminaram a união de treze anos meses atrás. Nos negócios, ela jura que vai tudo bem. “O casamento acabou, mas a admiração só cresce.” A continha bancária também.

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712