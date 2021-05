Bill e Melinda Gates: agora, é dividir bilhões

Algum elemento desagregador parece ter entrado na água que os magnatas da tecnologia estão tomando. Primeiro foi Jeff Bezos, da Amazon, que se separou de Mackenzie Scott, com quem foi casado por 26 anos. Agora são Bill e Melinda Gates, ele fundador da Microsoft, a dupla com fortuna avaliada em 145 bilhões de dólares, que iniciam processo de divórcio após 27 anos de união. A notícia sacudiu o mundo da filantropia, em que os Gates inspiraram ricaços a embarcar numa impressionante corrente de megadoações. Ao que tudo indica, Bill, 65 anos, e Melinda, 56, não têm acordo pré-nupcial. O pedido (dela) de divórcio cita apenas um “contrato de separação”, que já deu frutos: um dia depois do anúncio, 1,8 bilhão de dólares em ações foram transferidos para Melinda. Muitos outros bilhões virão. Ela, compreensivelmente, abriu mão de pensão do ex-marido.

Publicado em VEJA de 12 de maio de 2021, edição nº 2737