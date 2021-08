Beyoncé: Mel, Cannabis e dinheiro

Prestes a completar 40 anos (no dia 4 de setembro), a cantora Beyoncé, que forma com o marido, Jay-Z, o casal mais poderoso do mundo da música, ao refletir em entrevista recente sobre a entrada na nova década, aproveitou para revelar sua mais impactante descoberta nos últimos tempos: o canabidiol. Segundo ela, a substância para uso medicinal retirada da cannabis solucionou problemas resultantes de anos de excursões, noites maldormidas e músculos exauridos por coreografias e salto alto. “O CBD alivia dores e inflamações e ajuda a acalmar a agitação causada pela insônia”, afirma Beyoncé, que também se tornou entusiasta das propriedades curativas do mel. Animadíssima, comprou um pedaço de terra para plantar maconha e criar abelhas. Ah, também anda compondo bastante e prepara a volta ao palco. “Depois do isolamento e das injustiças do último ano, estamos prontos para escapar, viajar, amar e rir novamente”, prega. Amém.

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2021, edição nº 2751