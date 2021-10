Por que a autora de O Conto de Aia está sendo acusada de transfobia?

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 20 out 2021, 20h27 - Publicado em 21 out 2021, 09h20

Por Cleo Guimarães Atualizado em 20 out 2021, 20h27 - Publicado em 21 out 2021, 09h20

Autora de ‘The Handmaid’s Tale’ (O Conto de Aia), Margaret Atwood está sendo acusada de transfobia por compartilhar no Twitter o artigo de uma jornalista em que ela reclamava do uso de linguagem neutra em termos de gênero. O título do texto escrito pela colunista Rosie DiManno, do Toronto Star, era: “Por que não podemos mais dizer ‘mulher’?”.

No artigo, Rose argumenta que a linguagem neutra cria um “apagamento das mulheres”, e que o substantivo virou “quase um palavrão”. Ela vai além: para a jornalista, o termo (mulher) corre o risco de ser “riscado do vocabulário oficial, erradicada do vocabulário médico e expurgado das conversas”.

Atwood não escreveu nenhuma legenda ou comentário sobre o texto que compartilhou – mas isso não evitou que fosse rotulada como transfóbica e se tornasse alvo de milhares de críticas de seus seguidores. Veja o post: