Ator William Shatner, de ‘Star Trek’, finalmente vai para o espaço

Custou, mas chegou a hora. Depois de passar anos no comando de uma nave de mentirinha, a Enterprise, como o capitão Kirk da cultuada série Star Trek, o ator canadense William Shatner finalmente vai para o espaço, literalmente. Shatner ocupará um assento no segundo voo do New Shepard, foguete de passageiros da empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos. Ao lado de outros três amadores, não chegará a entrar em órbita, mas vai experimentar emocionantes quatro minutos de peso zero, em um ponto de microgravidade. “É verdade: vou ser um rocket man”, comemorou no Twitter. Aos 90 anos, será também a pessoa mais velha a subir a tais alturas, quebrando o fugaz recorde da piloto Wally Funk, 82, convidada do voo anterior.

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2021, edição nº 2759