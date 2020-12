Ashnikko: a antiprincesa da Disney

Até há poucos anos, a cantora Ashton Casey, conhecida como Ashnikko, achava suas músicas “muito ruins”. Desde 2018, porém, essa percepção vem sendo desmentida pelos fatos: seu hit Stupid gerou mais de 1,3 milhão de vídeos no TikTok. Aos 24 anos, a americana já acumula 100 milhões de execuções de sua nova canção, Daisy, além do sucesso em um dueto com a maluquete Grimes — sua “parceira de crime”. Com um riso escrachado, cabelão azul e visual cheio de referências aos mangás japoneses, Ashnikko — que vem de uma família cristã — prega um feminismo explosivo. “As meninas se espelham demais nas princesas da Disney. Não seja como elas”, disse a VEJA.

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717