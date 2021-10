Sexo, sexo e mais sexo no programa de TV da cantora Ana Cañas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2021, 20h07 - Publicado em 7 out 2021, 09h30

Por Cleo Guimarães Atualizado em 6 out 2021, 20h07 - Publicado em 7 out 2021, 09h30

No programa de TV que vai marcar a estreia de Ana Cañas como entrevistadora, o assunto é um só: sexo. Não seria nada de muito novo, não fosse pela proposta de ouvir histórias narradas (com riqueza de detalhes) por mulheres comuns, de todas as etnias e orientações sexuais. Estrela de performances lascivas nos palcos – como no Rock in Rio de 2019, quando seu figurino incluía mamilos cobertos apenas por adesivos, que descolaram, e tudo bem -, a cantora paulista também dá seus pitacos e participa ativamente do bate-papo.

“Não houve filtro ou censura alguma”, assegura. Ménage à trois, squirt, bissexualidade e sadomasoquismo estão entre as pautas de Sobrepostas – é este o nome do programa, que por força das circunstâncias, vai ao ar por volta de meia-noite, no Canal Brasil.

O estímulo visual fica por conta dos trechos das conversas encenados por atores profissionais – mas não vá chamar de pornografia. “É um erotismo totalmente feminino, nada a ver com aquele pornô triste e machista de sempre”, define. A primeira temporada, com 13 episódios, começa no próximo dia 25 de outubro.