Agressão: Gabigol é atingido por copo no rosto após eliminação do Flamengo

Mais do que tenso, anda hostil o clima entre a torcida do Flamengo e o time treinado por Renato Gaúcho. Na noite desta quarta (27), quem sentiu na pele (literalmente) foi o até então ídolo Gabigol. O atacante foi atingido no rosto por um copo de cerveja quando se dirigia ao vestiário, logo depois da derrota por 3 x 0 para o Athletico Paranaense, no Maracanã. Com este resultado, a equipe carioca foi eliminada da Copa do Brasil.

Na saída do estádio, torcedores discutiram com a mãe do jogador. Em meio a xingamentos impublicáveis (rebatidos pelo grupo que a acompanhava), dona Lindalva ouviu a ameaça: “Agora seu filho vai conhecer o inferno”. Herói na conquista da Copa Libertadores de 2019, Gabriel completou oito partidas sem marcar gol e, em entrevista no pós-jogo, disse que o time passa por momento difícil e, por isso, “entende a revolta” da torcida rubro-negra.