Acostumada ao glamour das premiações internacionais, a modelo Carol Ribeiro vai encarar seu primeiro tapete vermelho virtual. O Emmy 2020, que acontecerá neste domingo, 20, não fará sua tradicional cerimônia em Los Angeles. Carol acompanhará a pré-premiação por vídeo, do Brasil, junto com o blogueiro Hugo Gloss, na TNT. “Aperta o coração pensar que não vou estar lá”, conta. A entrega dos prêmios será numa live com visual liberadão: “Podem usar pijamas”, diz um comunicado aos concorrentes. “Imagino a Olivia Colman (indicada a melhor atriz por The Crown) de pijama. Será incrível”, diz. Incrível é a rotina atual da top: para continuar modelando, ela já fez quatro testes para Covid-19 — todos negativos. “O teste acabou virando obrigação no estúdio”, explica.

Publicado em VEJA de 23 de setembro de 2020, edição nº 2705