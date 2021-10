A felicidade de Roger Waters (ex-Pink Floyd) tem nome e sobrenome

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 78 anos, o roqueiro Roger Waters usou suas redes sociais para anunciar que se casou pela quinta vez. “Estou muito feliz”, escreveu o ex-integrante do Pink Floyd na legenda de uma das fotos da cerimônia, em que ele e a noiva, Kamilah Chavis, aparecem sorrindo – na sequência, que parece ser logo depois do ‘sim’, eles se beijam.

A primeira imagem oficial dos dois juntos foi feita em 2019, no Festival de Veneza. Pouco se sabe sobre Kamilah – segundo um jornal britânico, Waters a conheceu durante uma de suas turnês. Ela trabalhava com transportes e dirigia o carro que o levava dos shows para os hoteis em que ele se hospedava.

O músico casou-se pela primeira vez em 1969 com a amiga de infância Judith Trim, com quem ficou até 1975. Depois, juntou-se a Carolyne Christie, mãe de seus dois filhos mais velhos – o casal divorciou-se em 1992. Em 1993, veio a união com Priscila Phillips. Eles tiveram mais um filho e se separaram em 2001. Entre 2004 a 2015, Waters foi casado com Laurie Durning.