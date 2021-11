A dedicatória de Wagner Moura para o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-presidente do Uruguai e ex-guerrilheiro do Movimento de Libertação Nacional (Tupamaros), Pepe Mujica ganhou em 2020 a biografia de Carlos Marighella. O livro foi escrito pelo jornalista Mário Magalhães e é nele que Wagner Moura se baseou para dirigir o filme que acaba de lançar – o longa foi impedido de ser exibido no Brasil por quase dois anos, e entra em cartaz nesta quinta (4). A página oficial de Mujica no Instagram celebra a estreia e lembra que o ator e diretor enviou a biografia para a sua chácara, nos arredores de Montevidéu. Wagner escreveu a seguinte dedicatória:

“Pepe Mujica, sou Wagner Moura, um ator brasileiro e grande admirador da sua história. Dirigi um filme sobre Carlos Marighella e um amigo se ofereceu para entregar a você este livro. Saiba que você é um grande exemplo para o que seguem lutando aqui no Brasil.

Com muita admiração,

Wagner Moura”

Além de posar com o livro, Mujica recomenda a todos que assistam ao filme, “agora que a censura acabou”.