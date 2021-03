Pesquisa XP/Ipespe mostra empate técnico entre Bolsonaro e Lula

O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estariam empatados tecnicamente tanto no primeiro quanto no segundo turno, segundo a pesquisa XP/Ipespe divulgada hoje. Num eventual primeiro turno, Bolsonaro teria 27% dos votos, ante 25% de Lula. Num segundo turno, Bolsonaro teria 41%, em empate técnico com Lula, com 40%.

A pesquisa reflete a decisão do ministro do STF Edson Fachin que anulou os processos contra Lula, o que na prática liberou a sua candidatura. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são citados, Lula tinha 5% das citações até o mês passado e passou para 17% depois do STF.

A pesquisa é ruim para os demais candidatos. Somados, os outros candidatos tem 16%. O ex-juiz Sergio Moro aparece com apenas 10%, empatado tecnicamente com o ex-ministro Ciro Gomes, 9%, e à frente do apresentador Luciano Huck, 6%. Empatados com 3% estão o governador João Doria, João Amoedo e Guilherme Boulos. Em último está o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com 2%. Apenas 13% dos eleitores disseram que votariam em branco ou anulariam o voto.

A sondagem tem indicações ruins para o governo Bolsonaro. Os que consideram seu governo ruim ou péssimo são 45% (3 pontos percentuais acima da última sondagem, em fevereiro). Os que aprovam o governo estão estáveis em 30%. Outros dados:

· 63% acham que a economia está no caminho errado

· 61% acham a gestão de Bolsonaro na pandemia ruim ou péssima

· 52% acham que vão manter o emprego nos próximos 6 meses (eram 60% em fevereiro)

· 45% acreditam que o restante do governo Bolsonaro será péssimo ou ruim

· 49% estão com muito medo do coranavírus (eram 39%)