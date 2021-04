Os 10 filmes vencedores do Oscar mais elogiados pela crítica

No próximo dia 25 de abril, o Oscar chega a sua 93ª edição. Iniciada em 1929, a badalada festa premiou desde filmes que se tornaram grandes clássicos do cinema até outros que acabaram, com o tempo, caídos no esquecimento. Um ranking feito pelo agregador de críticas americano Rotten Tomatoes aplicou uma fórmula matemática que elenca as produções, da pior até a melhor. O critério leva em consideração o número de resenhas feitas por especialistas para cada filme, a porcentagem de quantas eram positivas e quantas eram negativas e o ano de lançamento da produção. Confira abaixo o resultado que aponta quais são os 10 vencedores do Oscar de melhor filme mais elogiados pela crítica.

Argo (2012)

Onde assistir: HBO Go e plataformas de compra e aluguel

Em décimo lugar, o filme dirigido e protagonizado por Ben Affleck se passa em 1979 e destrincha a história real de um plano da CIA, com a ajuda de Hollywood, para evacuar seis diplomatas americanos que estavam na capital do Irã quando a embaixada foi tomada por manifestantes da Revolução Iraniana. Apesar de não ser uma unanimidade entre os críticos (especialmente os de fora dos Estados Unidos), o filme foi bem avaliado no ranking do Rotten Tomatoes, analisado com termos como emocionante, detalhista e cômico.

12 anos de Escravidão (2013)

Onde assistir: Plataformas de compra e aluguel (iTunes, Google Play e Microsoft)

Na nona posição está a trama ambientada em 1841, que acompanha a história real de Solomon Northup, um homem negro nascido livre que é sequestrado e vendido como escravo no Sul dos Estados Unidos. Segundo o consenso das críticas publicadas no site, o longa não é confortável de se assistir, mas o olhar inflexivelmente brutal sobre a escravidão americana também é brilhante e essencial para o cinema.

A Malvada (1950)

Onde assistir: Telecine e plataformas de compra e aluguel (iTunes)

Considerado pela crítica como inteligente, sofisticado e muito engraçado, A Malvada acompanha a história de Eve Harrington (Anne Baxter), uma ambiciosa aspirante a atriz que se infiltra na vida da estrela Margo Channing (Bette Davis) para conseguir chegar à fama. Um dos recordistas de indicações ao Oscar — com 14 nomeações —, A Malvada é um retrato dos bastidores do teatro, especialmente da Broadway, e conta com ótimas atuações de Anne Baxter e Bette Davis.

A Forma da Água (2017)

Onde assistir: plataformas de compra e aluguel (Locke, iTunes, Microsoft, Claro e Google Play)

Com direção de Guillermo del Toro, o filme de fantasia conta a história de Elisa (Sally Hawkins), mulher muda que trabalha em um laboratório experimental secreto do governo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Em determinado ponto, ela ajuda a libertar uma estranha criatura mantida presa no local, por quem ela se apaixona.

Aconteceu Naquela Noite (1934)

Onde assistir: Locke, NetMovies e plataformas de compra e aluguel

Dirigido por Frank Capra, o filme é um pioneiro do filão de comédias românticas. Na trama, a ricaça Ellie (Claudette Colbert) foge de seu pai quando ele não aprova seu pretendente. Na fuga, ela conhece o jornalista desempregado Peter (Clark Gable) com quem vai das farpas até o amor. O longa foi o primeiro a levar cinco estatuetas nas categorias principais da premiação.

Spotlight: Segredos Revelados (2015)

Onde assistir: Now e plataformas de compra e aluguel

Com Mark Ruffalo, Michael Keaton e Rachel McAdams no elenco, o filme retrata os bastidores da investigação feita pelo jornal The Boston Globe que denunciou diversos casos de abuso sexual e pedofilia cometidos pela arquidiocese católica de Boston. A investigação, inclusive, venceu o Prêmio Pulitzer de Serviço Público em 2003. O vencedor do Oscar de 2016 se destaca pelo ritmo crescente enquanto faz uma contundente crítica social.

O Poderoso Chefão (1972)

Onde assistir: Amazon Prime Vídeo e Telecine

Considerado um dos melhores filmes da história do cinema, a produção dirigida por Francis Ford Coppola acompanha uma família de mafiosos, oriunda da Sicília, que se estabeleceu como uma das mais importantes dentro do crime em Nova Iorque. Após uma tentativa de assassinato e já em idade avançada o patriarca Don Vito Corleone (Marlon Brando) decide escolher, entre seus filhos, quem será seu sucessor. No ranking de melhores críticas, o vencedor do Oscar ficou em quarto lugar.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016)

Onde assistir: HBO Go e plataformas de compra e aluguel

Desbancando La La Land durante a premiação de 2017, Moonlight, o terceiro colocado do ranking, segue a jornada de um garoto negro e gay durante sua infância, adolescência e fase adulta em uma comunidade pobre de Miami. Com uma qualidade técnica impecável, o filme ainda fez história ao ser o primeiro com um elenco totalmente negro a conquistar o principal prêmio da cerimônia.

Casablanca (1942)

Onde assistir: Now e Oldflix

Segundo a crítica especializada, Casablanca é uma obra-prima de Hollywood que só melhorou com o tempo. Durante a II Guerra Mundial, pessoas que fugiam dos nazistas usavam uma rota que passava por Casablanca, no Marrocos. O exilado americano Rick Blaine (Humphrey Bogart), que administra umas das maiores casas noturnas da cidade, ajuda clandestinamente refugiados a irem para os Estados Unidos. Blaine só não contava com a aparição de Ilsa (Ingrid Bergman), uma grande paixão do passado, que terá de ajudar.

Parasita (2019)

Onde assistir: Telecine, Now e plataformas de compra e aluguel (Locke, iTunes e Google Play).

E o filme mais elogiado pela crítica especializada é o vencedor mais recente da categoria de melhor filme. Em 2020, Parasita fez história ao se tornar o primeiro filme totalmente em língua não-inglesa a levar a principal estatueta da premiação. O longa sul-coreano dirigido por Bong Joon Ho acompanha a família de Ki-Taek (Song Kang-Ho) que, em busca de emprego, acaba enganando uma família rica.