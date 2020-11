Na pandemia, Globo negocia novelas escapistas para o mercado internacional

A TV Globo apresentou nesta terça-feira, 17, no evento internacional MIP Cancun, quatro produções para o mercado estrangeiro, oferecidas como alternativas alegres e escapistas para o público estrangeiro no período da pandemia. A feira, que neste ano foi realizada virtualmente, serve como uma vitrine onde as produtoras de conteúdo da América Latina negociam suas atrações internacionalmente.

Neste contexto, a emissora apresentou quatro produtos: Verão 90 (que em inglês ganhou o título The Incredible 90s), Êta Mundo Bom! (The Good Side of Life!), Todas as Mulheres do Mundo (All The Women in the World) e Amor de Mãe (A Mother’s Love).

De acordo com uma reportagem publicada no site da revista americana Variety, o gerente de vendas da Globo, Pablo Ghiglioni, defendeu as atrações citando uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS), sobre como a Covid-19 impactou o bem-estar da sociedade.

“Só nos Estados Unidos, 40% dos entrevistados disseram que se sentiam mais ansiosos, enquanto 20% se sentiam mais deprimidos. Um em cada três se sentia mais sozinho”, disse Ghiglioni, concluindo que o público está em busca de conteúdo mais leves e positivos.