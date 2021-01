Na onda ‘Bridgerton’, ‘O Grande Gatsby’ vai virar série com elenco diverso

O Grande Gatsby, clássico da literatura americana, vai ganhar uma adaptação para a TV. A minissérie será desenvolvida por Michael Hirst, nome por trás de títulos de época como The Tudors e Vikings. A produção também terá a consultoria de Blake Hazard, bisneta do autor do livro, F. Scott Fitzgerald (1896-1940).

Segundo a imprensa americana, o projeto será uma versão reimaginada da obra de 1925, que foi vertido para o cinema recentemente, em 2013, por Baz Luhrmann, com Leonardo DiCaprio no protagonismo. A ideia é seguir a onda de séries que usam o passado para falar do presente, como fez Bridgerton, atração da Netflix, em que negros e brancos vivem em uma sociedade igualitária em pleno começo do século XIX. Hirst pretende explorar a comunidade negra de Nova York dos anos 20, “cavando mais fundo na vida oculta daqueles personagens, através de uma lente moderna para entender as fraturas do ‘sonho americano’”, disse o roteirista. Ainda segundo ele, essa lente vai observar diferentes gêneros, raças e orientações sexuais.

Blake, responsável pelo legado do bisavô, aplaudiu a ideia. “Por muito tempo eu tenho sonhado com uma versão mais diversa e inclusiva de Gatsby, que seja um reflexo mais apurado dos Estados Unidos em que vivemos e que permita a todos se enxergar no belíssimo texto de F. Scott Fitzgerald”.

O projeto está em desenvolvimento há três anos, inicialmente previsto para ser lançado na Apple. Por enquanto, os produtores ainda estão negociando com canais para decidir onde a série será exibida.