HBO fará uma segunda série derivada de ´Game of Thrones’

Uma segunda série derivada de Game of Thrones será produzida pela HBO, divulgou nesta quinta-feira, 21, a revista americana The Hollywood Reporter. Batizada de Tales of Dunk and Egg, a trama é inspirada em diferentes livros do autor George R.R. Martin – reunidos na obra O Cavaleiro Andante, publicado em 2019 no Brasil. A história se passa 90 anos antes dos acontecimentos da popular série exibida pelo canal pago entre 2011 e 2019, e vai explorar a jornada de Sir Duncan the Tall e um jovem Aegon V Targaryen (o Dunk e Egg, respectivamente, do título).

Já o primeiro spin-off de Game of Thrones está em produção sob o título House of the Dragon. Ela será ambientada 300 anos antes dos eventos do programa original e vai acompanhar a complicada família Targaryen e o período em que uma guerra civil dividiu os ancestrais de Daenerys (Emilia Clarke). A estreia está prevista para 2022.

Antes, a HBO já havia tentado desenvolver um seriado derivado da popular trama de George R.R. Martin. Um piloto foi filmado com Naomi Watts, mas o canal acabou descartando o projeto.