Livro que tirou o sono de Trump ganhará minissérie às vésperas da eleição

A julgar pelo trailer de The Comey Rule, divulgado nesta segunda-feira, 24, a minissérie dividida em dois episódios tem potencial para balançar a corrida eleitoral americana deste ano. O programa do canal pago Showtime adapta a história de A Higher Loyalty (Uma Lealdade Superior, em tradução literal), escrito por James Comey, ex-diretor do FBI entre 2013 e 2017, que revelou no livro os bastidores da investigação sobre a influência russa no pleito que elegeu Donald Trump, em 2016. A atração, prevista para novembro, teve sua data de estreia antecipada para 27 de setembro, às vésperas da eleição presidencial dos Estados Unidos, marcada para ocorrer em 3 de novembro.

Lançado em 2018, A Higher Loyalty vendeu em sua primeira semana mais de 600.000 cópias. O livro causou o furor de Trump, que usou o Twitter (sempre ele) para chamar Comey de “delator mentiroso”. O ex-diretor do FBI narra na obra detalhes de encontros particulares com o então recém-empossado presidente. Ele chega a comparar Trump a um chefe da máfia, e que o mandatário tem pouco respeito pela moralidade e pela verdade.

ASSINE VEJA Clique e Assine

A prévia evidencia um clima de tensão, no que promete ser um eletrizante thriller político, além das boas atuações de Brendan Gleeson como Donald Trump, e de Jeff Daniels, como James Comey. Gleeson consegue emular de maneira convincente os trejeitos do atual presidente americano, como seu modo de falar e andar, imprimindo uma atuação apontada pela crítica internacional como “assustadora”. A minissérie é conduzida por nomes renomados do meio, como o roteirista indicado ao Oscar por Capitão Philips, Billy Ray, e a atriz Holly Hunter, que interpreta a ex-procuradora geral interina Sally Yates. O ex-presidente Barack Obama é interpretado por Kingsley Ben-Adir.

Confira abaixo o trailer da minissérie em inglês.