HBO Max mira famílias com futebol, séries e até desenhos do Cartoon

No dia 29 de junho, chega ao Brasil a plataforma de streaming HBO Max. Em um evento para a América Latina nesta quarta-feira, 26, o grupo divulgou os detalhes sobre o lançamento do novo canal e seu catálogo, que vai somar 15.000 horas de entretenimento, entre filmes, documentários e séries — muitos já conhecidos, como Friends e Game of Thrones, e outros exclusivos, os Max Originals, que só poderão ser vistos pela plataforma.

Ao reunir os títulos do canal pago HBO, dos estúdios Warner Bros e DC Comics e do canal infantil Cartoon Network, a plataforma, que vai substituir no Brasil o HBO Go, promete expandir o leque de opções mirando a família, com títulos que vão de desenhos animados até as populares (e bem adultas) produções da HBO — se tornando, assim, uma concorrente de peso na guerra do streaming, liderada pela Netflix. A plataforma também vai exibir eventos esportivos, como a Liga dos Campeões da UEFA.

Entre os destaques estão a esperada reunião de Friends; a primeira série derivada de Game of Thrones, House of the Dragon; novos episódios de Sex and the City; clássicos da MGM (adquirida hoje pela Amazon) como O Mágico de OZ; além de produções exclusivas da América Latina — no Brasil, o canal anunciou a parceria com produtoras locais como Boutique Filmes e Conspiração. Outra promessa é a diminuição da janela entre a estreia de um filme nos cinemas e sua chegada no streaming: longas da Warner e da DC serão lançadas no canal 35 dias depois de estrear nos cinemas.

A HBO Max vai oferecer dois planos. O padrão, para famílias, poderá ser usado por três pessoas ao mesmo tempo e em alta definição, por 28 reais ao mês. O segundo será o plano móvel, para uma experiência individual e imagens adequadas para serem vistas em celulares e tablets, com assinatura de 19,97 reais.