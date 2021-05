HBO divulga primeiras imagens oficiais de spin-off de ‘Game of Thrones’

A HBO divulgou nesta quarta-feira, 5, as três primeiras imagens oficiais de The House of The Dragons, spin-off de Game of Thrones. A série, baseada no livro Fogo & Sangue, de George R.R. Martin, é ambientada 300 anos antes dos acontecimentos vistos em Game of Thrones e conta a história da casa Targaryen. A atração tem previsão de estreia para 2022 no canal HBO Max.

As imagens divulgadas pelo canal mostram a atriz Emma D’Arcy e o ator Matt Smith como a princesa Rhaenyra Targaryen e príncipe Daemon Targaryen. No enredo, Rhaenyra é a filha primogênita do rei, tem sangue valiriano puro e consegue cavalgar um dragão. Ela, porém, não é homem. Daemon é o irmão mais novo do rei e o atual herdeiro do trono. Ele também revela-se um grande guerreiro. O embate entre ambos será um dos motes da trama.

Um outro personagem forte da série, Lorde Corlys Velaryon também teve sua imagem revelada. Vivido pelo ator britânico de ascendência barbadense Steve Toussaint, ele pertence a um linhagem valiriana tão antiga quanto a dos Targaryen e é um dos mais famosos aventureiros náuticos da história. Sua fortuna é impressionante e ele pode ser ainda mais rico que os Lannisters.

A última imagem revelada mostra os personagens Alicent (Olivia Cook) e Otto Hightower (Rhys Ifans), que são a mulher mais rica dos sete reinos e a Mão do Rei.

Outra série derivada de Game of Thrones também é esperada para 2022. Batizada de Tales of Dunk and Egg, a trama é inspirada em diferentes livros do autor George R.R. Martin – reunidos na obra O Cavaleiro Andante, publicado em 2019 no Brasil. A história se passa 90 anos antes dos acontecimentos da popular série exibida pelo canal pago entre 2011 e 2019, e vai explorar a jornada de Sir Duncan the Tall e um jovem Aegon V Targaryen (o Dunk e Egg, respectivamente, do título).